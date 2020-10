Ex-luitenant ‘De Hakkelaar’ vast in Spanje na vlucht voor veroordeling wegens rammen politiewagen

De 66-jarige Koos R. is uit Lith is woensdagavond in Spanje opgepakt door de politie. R. werd in juli 2017 door het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege een dubbele poging tot doodslag. Na zijn veroordeling was hij echter onvindbaar, meldt het Brabants Dagblad.

De veroordeling hield verband met een poging tot doodslag op twee agenten, die hem op 28 oktober 2014 in Lith achtervolgden. Het gerechtshof was er drie jaar geleden van overtuigd dat Koos R., de vroegere rechterhand van drugsbaron Johan V. (alias De Hakkelaar), op die avond bewust probeerde om een hem achtervolgende politiewagen van de weg te drukken. Beide auto’s belandden uiteindelijk in de sloot.

Broer zit al langer vast

Ook broer Martin R. (niet te verwarren met Martien R.) werd door het hof tot vier jaar cel veroordeeld. Hij probeerde met zijn eigen Audi de politie te blokkeren toen die achter de Honda van zijn broer Koos aan ging. Daarbij nam Martin doelbewust het risico dat de agenten tegen een boom reden, aldus het hof. Bij de achtervolging werden volgens de politie snelheden van wel 150 kilometer per uur bereikt. Nadat de auto van R. tot stilstand was gekomen in een sloot, mishandelde hij een van de agenten door met pepperspray in zijn ogen te spuiten. Zijn 61-jarige broer werd eerder al opgepakt in de zaak en zit nog vast.

De politie en het Openbaar Ministerie vermoedden al langer dat R. in het buitenland zat. Hij stond internationaal gesignaleerd toen hij woensdagavond rond 18.00 uur bij een politiecontrole in Málaga tegen de lamp liep. De overleveringsprocedure wordt in gang gezet. Het OM is vandaag op de hoogte gebracht van de arrestatie.

Persofficier Janine Kramer: ,,Het is goed dat hij nu zijn straf kan uitzitten. De feiten waarvoor hij is veroordeeld zijn niet gering en met dank aan de Spaanse collega’s is hij nu alsnog gepakt.”