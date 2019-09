Ex-kankerpatiënt krijgt 'linksom of rechtsom’ verzekering

,,Dit is niet oké. We gaan dit linksom of rechtsom regelen”, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra vanmiddag in de Tweede Kamer. Hij was door D66-Kamerlid Steven van Weyenberg naar het parlement geroepen nadat ex-patiënten in deze krant aan de bel hadden getrokken. Volgens Van Weyenberg gaat het om 800.000 mensen die onterecht in de kou staan. ,,Het litteken van deze ziekte mag niet dit soort onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen hebben”, aldus het Kamerlid.

Hoekstra is het daar volmondig mee eens. ,,Wie van die rotziekte af is, verdient het om verder te kunnen”, meent hij. Het ‘goede nieuws’ is volgens Hoekstra dat verzekeraars zelf ook het probleem zeggen te zien en naar een oplossing te kijken. Maar om hier enige druk op te houden, heeft hij wetgeving achter de hand.

Zzp’ers

Van Weyenberg zou liever zien dat Hoekstra meteen al met wetgeving komt. Hij zou soortgelijke wetgeving in België en Frankrijk kunnen overnemen. ,,Het is goed om met verzekeraars te praten, maar laat het dan om hulp gaan bij het maken van wetgeving”, stelt de D66’er. VVD-Kamerlid Roald van der Linde wil juist dat Hoekstra ‘breder’ kijkt: behalve om overlijdensrisicoverzekeringen zou het bijvoorbeeld ook moeten gaan om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers. ,,het zou jammer zijn als we deze kwestie verengen.”