Ex-coronapatiënten in de kou: behandeling niet vergoed

Bijna een jaar nadat Heleen Lansu (40) uit Rotterdam corona kreeg, zit ze vanwege de naweeën nog altijd thuis. ,,Ik ben niet eens superziek geweest’’, vertelt ze. ,,Ik had wel alle typische coronaklachten, maar was niet benauwd. Na twee weken ging het beter, toen ben ik weer aan het werk gegaan. Ik was wel moe, maar dacht: logisch, met dat werken en de kinderen thuis lesgeven.’’