Ex-coronapatiënt Ronald Koeman gaat niet in quarantaine en negeert daarmee advies ministerie

Ronald Koeman heeft de Nederlandse coronarichtlijnen na zijn meest recente bezoek aan Barcelona niet opgevolgd. De vertrekkend bondscoach vloog zondag vanuit Barcelona, waar code oranje geldt, naar Nederland. Maar in plaats van het dringende overheidsadvies te volgen - thuis in vrijwillige quarantaine gaan - onderhandelde Koeman vandaag in Zeist met de KNVB over zijn afscheid bij Oranje. Daarna vloog de coach, die eerder dit jaar al met corona besmet is geweest, per privéjet weer naar Barcelona.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft Koeman daarmee de adviezen genegeerd. Hiervoor kan de voetbalcoach niet worden gestraft, al zouden minister Hugo de Jonge en voorzitters van de veiligheidsregio’s in het land graag zien dat er in Nederland een verplichte quarantaine wordt ingevoerd, met straf voor overtreders.



Reizigers die nu in Barcelona of in een van de randgemeenten zijn, krijgen het advies om na thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan. Het aantal Covid-besmettingen in Barcelona en omgeving is fors gestegen. Het risico op besmetting in dit gebied is hierdoor toegenomen.

Het dringende advies om thuis in quarantaine te gaan geldt overigens niet voor alle reizigers. Sommige groepen vormen een uitzondering, zoals zorgprofessionals, diplomaten en militair personeel. Zij hoeven vanwege hun werk niet in thuisquarantaine. Voetbaltrainers vallen niet in die categorie, bevestigt het ministerie. ,,Voor topsporters- en trainers gelden in de basis dezelfde maatregelen als voor mensen in andere beroepen”, aldus een woordvoerder. Koeman had dus tot eind augustus in thuisisolatie moeten gaan.

Lastige kwestie

Viroloog Jean-Luc Murk vindt het een lastige kwestie. ,,Het is uiteraard een prachtige stap, maar ik vind het geen vrijbrief om de regels dan maar aan de laars te lappen. Ik vind het niet chique, zeker niet als je zo’n voorbeeldfunctie hebt.” Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat iedere Nederlander wordt aangeraden om ‘alleen noodzakelijke reizen’ naar Barcelona te maken. ,,Het gaat hierbij vooralsnog om een zeer dringend verzoek, mogelijkheden om thuisquarantaine te verplichten na een bezoek aan een land/gebied waar vanwege corona een oranje reisadvies van kracht is worden op dit moment onderzocht.”

Of een nieuwe baan als ‘noodzakelijk’ gezien wordt, daar geven de instanties geen antwoord op. Overigens is Koeman al besmet geweest met het coronavirus, samen met zijn vrouw. ,,Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten”, vertelde zijn echtgenote in juni. ,,Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder.” Het is nog onduidelijk of een coronapatiënt opnieuw met het virus besmet kan raken.

Protocol

Volgens het ministerie van Volksgezondheid verschilt het per sport hoe vaak topsporters op corona getest worden. ,,Het is ook afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid wedstrijden in binnen- en buitenland. Voor het Nederlands voetbalteam (spelers en staf) geldt het corona-protocol van de KNVB. Conform dat protocol worden spelers en staf getest voor en na wedstrijden, en blijven ze tussendoor zoveel mogelijk geïsoleerd om besmettingen te voorkomen.”

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in de sport te voorkomen, worden uitgewerkt in het sportprotocol van NOC*NSF. Vanuit dit protocol gelden voor topsporters al strenge adviezen onder meer op het gebied van hygiëne en social distancing. De sportkoepel wenste vanavond niet te reageren. De KNVB was onbereikbaar voor een reactie.

