Ex-coronapatiënt Marcel (43) houdt het nu 7 minuten vol op de hometrainer: ‘Dan komen de tranen’

Het leven lacht dierenarts Marcel de Kruijff toe. Hij verhuist van een appartement in de Utrechtse binnenstad naar een ruime woning in ’t Gooi, aan het water. ,,Terwijl we een inloopkast aan het klussen waren, hoorden we op de radio over de eerste patiënt in Italië.’’ Het virus nadert sneller dan hij verwacht. ,,Op 8 maart werd mijn zoontje ziek, hij had 39,8 graden koorts. Nadat veel mensen waren wezen wintersporten in de voorjaarsvakantie, telde zijn klas veertien zieken. Al snel ging het beter met hem. Daarna werd ik zelf grieperig. Bij mij ging het steeds slechter. Ik had 40 tot 40,3 graden koorts, terwijl ik wel tien paracetamols per dag slikte.’’