Evenementenbranche op instorten: mogelijk in 2021 ook geen festivals of concerten

De evenementenindustrie krijgt rake klappen door de coronacrisis. De kabinetsmaatregel om tot 1 september alle grootschalige bijeenkomsten te verbieden, heeft ervoor gezorgd dat het werk in de branche abrupt tot stilstand is gekomen. Alle grote zomerevenementen, van Pinkpop en Lowlands tot de Gay Pride en de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, zijn geschrapt, maar intussen wordt ook gevreesd voor volgend jaar.



,,De verwachting is dat deze gigantische klap ons nog een hele lange tijd zal achtervolgen”, verzucht Gert Jan Brouwer, secretaris van VVEM. ,,Dat heeft niet alleen te maken met de dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid en het verdampen van vele miljarden aan omzet, maar ook omdat de opstarttijd in deze branche veel langer is dan je zou denken.’’



,,Zolang er geen datum is van het opheffen van die 1,5 meterregel, kunnen wij amper vooruit plannen’’, vervolgt hij. ,,Een artiest boeken of een compleet festival van de grond krijgen is een enorm risicovolle operatie geworden. Bovendien is de vraag afgenomen en blijven artiesten zelf ook weg.”