Even een paspoort ophalen? Dit kunnen gemeentes leren van Coolblue en Rituals

Willem Engel toch weer op vrije voeten: 'Er hangt een politieke zweem om mijn arresta­ties'

Willem Engel is weer op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is opnieuw geschorst, besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie gaat hoogstwaarschijnlijk niet in hoger beroep. ,,Het onderzoek wordt voortgezet”, benadrukt woordvoerder Olav Brink.

5 april