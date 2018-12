Even 375.000 afgezaagde buisjes voor vuurpijlstandaarden maken? Geen probleem

Nu alle lanceerstandaarden voor vuurpijlen zijn afgekeurd, zit de vuurwerkbrache met de handen in het haar. Maar er is een redder in nood: een metaalgroothandel uit Valkenswaard levert in rap tempo 375.000 gezaagde buisjes. Geen probleem.

Ze moesten leveranciers inschakelen uit Spanje, Italië en Hoofddorp. Maar dat was voor het Valkenswaardse metaalbedrijf MCB geen beletsel. Samen produceren de bedrijven nu zo’n 20.000 metalen buisjes per dag. Het doel? Nederland tijdig voorzien van veilige lanceerstandaards voor vuurpijlen.

Eind vorige maand nog keurde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) alle lanceerstandaards af. Van kunststof waren die. Zulke standaards zijn sinds dit jaar verplicht bij het afsteken van een vuurpijl. Een eerder op de avond leeggedronken fles wijn vol water volstaat daar niet meer voor. Door de ingreep van de ILT dreigde een vuurpijlloos oud en nieuw.

Verschillende vuurwerkimporteurs dienden ter elfder ure bij de ILT nieuwe ontwerpen in voor zulke standaards. Die keurde drie standaarden goed: één van importeur Vulcan uit Tilburg en twee van vuurwerkgroothandel Lesli uit Lichtenvoorde. Met ijzeren, in plaats van kunststof buisjes. Via Lesli kreeg MCB uiteindelijk de order.

Metaal

,,Onze oude standaard gebruikten we al twaalf jaar”, zegt Niels de Laure (37) van Lesli vanuit de showroom in Best. ,,Toen-ie plots werd afgekeurd, zijn we na gaan denken: ‘hoe krijgen we ‘m zwaarder?’” De oplossing was verrassend simpel: Lesli verving de kunststofbuizen door metaal.

De importeur laat van de twee goedgekeurde standaards nu de goedkoopste op grote schaal produceren. Het schakelde daarvoor aanvankelijk een groothandel in Lichtenvoorde in. ,,Een relatief klein bedrijf”, volgens De Laure. Dat bedrijf kwam weer uit bij MCB, dat op zijn beurt ook weer drie andere bedrijven inschakelde.

Deadline

Het doel is simpel, de uitdaging groot: het produceren van honderdduizenden metalen buisjes. Voor de 375.000 exemplaren die uit Valkenswaard moeten komen, ligt de deadline op 22 december. ,,Dat gaan we halen”, zegt projectmanager Johan Lavrijssen (46).

MCB heeft de beschikking over een volautomatische zaagmachine. ,,Maar die was al grotendeels geboekt voor andere opdrachten”, zegt Lavrijssen. ,,We zagen een deel zelf, een deel wordt in het buitenland en Hoofddorp gezaagd. Anders krijgen we het gewoon niet verwerkt.” Voor de door hem ingeschakelde bedrijven betekent dat tot 22 december dag en nacht zagen, stelt Lavrijssen.

Kosten

Uiteindelijk komen de buisjes bij de klanten van Lesli terecht. Dat bedrijf levert onder meer vuurwerk aan de Boerenbond, andere tuincentra en bouwmarkten. ,,We hebben in totaal 500 klanten door heel Nederland”, zegt De Laure. ,,Vanuit ons depot in Best bevoorraden we het zuiden.”