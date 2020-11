Eva (16) voelde zich niet op haar plek binnen de jeugdzorginstelling in Zetten, nu leeft ze niet meer

Girls just wanna have fun. De woorden uit een zorgeloos liedje van Cindy Lauper hangen geschilderd op houten blokjes aan de muur bij de ingang van haar slaapkamer. Dit was de veilige haven van een opgroeiende puber.



Uitbundige kaarten voor de zestiende verjaardag van Eva staan uitgestald, verder knuffels en foto’s van paarden. Boven het bed hangt een fotocollage van Chester Bennington, zanger van de Amerikaanse rockband Linkin Park, Eva’s grote idool. Hij stapte in 2017 op 41-jarige leeftijd uit het leven.



Sinds 13 januari 2019 staat de tijd stil in deze slaapkamer. Die bewuste zondag was Eva voor het laatst bij haar moeder in Zutphen. Het was een vrolijk weekend geweest, schrijft ze daags erna. ‘Ik heb het zo leuk gehad. Heb nu al zin (in) over twee weken!’ In het bedankbriefje aan haar moeder staat ook: ‘Kan niet wachten op mijn evaluatie. Ben zo benieuwd of ik naar huis mag! Hopelijk help je me daarbij. Ik spreek je donderdag. Xx, Eva.’



Signalen

Die donderdag zal Eva niet meer halen. Ze maakt op woensdag 16 januari een eind aan haar leven op haar kamer op de OG Heldringstichting, een jeugdzorginstelling in het Betuwse Zetten. Haar naasten zijn met stomheid geslagen. Niemand zag dit aankomen, of toch wel?