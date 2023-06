Eurostar houdt hoop na topoverleg met ProRail en ministerie

Topvrouw Gwendoline Cazenave sprak na afloop van vruchtbare gesprekken. ,,We zijn ervan overtuigd dat we samen een passende oplossing zullen vinden om een ​​rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Londen mogelijk te maken.”

Alle partijen zijn volgens haar overeengekomen om hiervoor intensief te blijven samenwerken. ,,Eurostar is vastbesloten een rol te blijven spelen in het Nederlandse duurzaamheidsbeleid door een groen reisalternatief te bieden.”

Vraag is hoe gerechtvaardigd het optimisme van Eurostar is. ProRail is een stuk terughoudender over het topoverleg. ,,Er is wat ons betreft niets fundamenteels veranderd”, laat woordvoerder Jeroen Wienen weten. ,,Het openhouden van de bestaande terminal, zodat Eurostar kan blijven rijden is onmogelijk. Het is gewoon niet veilig en dan houdt het op.”

Gezamenlijk bezoek

De spoorbeheerder heeft desalniettemin afgesproken om samen met Eurostar de situatie op Amsterdam Centraal te gaan bekijken, stelt Wienen. ,,Wij willen graag ter plekke laten zien waarom het volgens ons echt niet kan en staan daarbij uiteraard ook open voor hun visie.”

Lange tijd had Eurostar hoop dat het kon blijven rijden vanaf Amsterdam. Sinds 2018 heeft de vervoerder al 1,6 miljoen passagiers tussen Amsterdam en Londen vervoerd. Dagelijks rijden er vier treinen en die zitten allemaal vol. Graag zou Eurostar daarom een vijfde dagelijkse trein laten vertrekken.

Eurostar=topvrouw Gwendoline Cazenave eerder dit jaar op station Brussel. Vandaag was ze in Nederland voor topoverleg.

Afgelopen vrijdag maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat) een einde aan die hoop. Eurostar zal vanaf juni 2024 zeven tot elf maanden uit de running zijn. Reden is dat de bestaande terminal bij perron 15 wordt afgebroken, terwijl de vervangende nog niet gereed is. Het verplaatsen is nodig vanwege de flinke renovatie van Amsterdam Centraal.

Mocht er toch nog een list bedacht worden om Amsterdam volgend jaar te behouden als vertrekplek dan zal dat komend half jaar moeten gebeuren. Eurostar verkoopt zijn tickets voor de zomerperiode doorgaans al negen maanden van tevoren. ,,We moeten dus uiterlijk eind dit jaar duidelijkheid hebben”, laat een woordvoerder weten.

Second opinion

Uit een vertrouwelijk rapport dat in handen is van deze site blijkt dat openhouden van de bestaande terminal ondanks de veiligheidsrisico's en de complexiteit niet onmogelijk is. Onderzoekers van Studio Bereikbaar concluderen dat in een second opinion die op verzoek van het ministerie werd gemaakt.

ProRail denkt daar anders over. Een alternatief - uitwijken naar Rotterdam CS - is volgens Eurostar zelf niet mogelijk. Commercieel is dat onrendabel omdat er te weinig passagiers kunnen boarden.