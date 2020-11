Europarlement komt geld tekort voor extra pensioen: wil dat burger betaalt

Volgens het Bureau van het Europarlement dat onder meer verantwoordelijk is voor het budget, moet dit tekort voor rekening komen van de belastingbetaler. Er is namelijk, zo redeneert het bureau, in het verleden een garantie afgegeven en die moet worden nagekomen. ,,Maar ja, dit kan natuurlijk niet”, zegt Lara Wolters, sinds 2019 Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. ,,Dit is een van die lijken in de kast waarover niemand het wil hebben. Het speelt al langer, maar er komt maar geen duidelijkheid. Bovendien, hoe het zit het dan precies met die garantie? Het is nooit helemaal helder geweest welke verplichtingen het parlement heeft.”



Wolters vroeg consultancybedrijf Westerbrink, dat gespecialiseerd is in pensioenen, om uit te zoeken of dit wettelijk gezien allemaal wel kan. De conclusie is duidelijk ‘nee’. ‘De garantie van het Europarlement voor een pensioen van een vast bedrag is wettelijk en financieel niet houdbaar’, staat in het rapport van Westerbrink. En: ‘Europarlementariërs kunnen zich niet beroepen op beloftes die destijds zijn gedaan.’