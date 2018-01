Eurocommissaris: Condoleren is onvoldoende, rampenteam nodig

Volledig scherm Eurocommissaris Christos Stylianides bezocht gisteren CDA-bewindsman Ferdinand Grapperhaus. © EPA ,,Als er een ramp gebeurt, wil ik dat de Europese Unie meer doet dan condoleances aanbieden'', verklaart de uit Cyprus afkomstige Eurocommissaris. Als rampen zo groot zijn, dat landen de hulpvraag zelf niet aankunnen, moet het zogenoemde 'rescEU' worden ingezet. Dat heeft hij gisteren in Den Haag besproken met minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus.

De CDA-bewindsman noemt het 'een interessant voorstel'. ,,Maar voor Nederland is het wel een uitgangspunt dat elke lidstaat zélf zorg draagt voor adequate rampen- en crisisbeheersing'', aldus Grapperhaus. Volgens de minister kan RescEU 'een goede aanvulling zijn, maar geen vervanging'. ,,Voor ons is het een voorwaarde dat preventie op orde is in elke lidstaat.''

Nu al werken 34 Europese landen samen bij crisisbestrijding; naast de 28 EU-lidstaten doen ook Noorwegen, IJsland, Servië, Macedonië, Montenegro en Turkije mee. Deze landen stellen op vrijwillige basis teams en materiaal ter beschikking. Maar die capaciteit volstaat niet. Vaak worden meerdere lidstaten tegelijk geconfronteerd met overstromingen of bosbranden. De Europese Commissie wil daarom een eigen reservepool, die ook beschikt over blusvliegtuigen, waterpompen en veldhospitalen.

Deze zomer werd de 59-jarige EU-commissaris pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt. Alleen al in Portugal vielen 100 doden en 204 gewonden door bosbranden. Het is een van de dodelijkste bosbranden sinds de Tweede Wereldoorlog. ,,De Portugese zaak was zonder twijfel een erg pijnlijke ervaring. Maar tegelijkertijd met de ramp in Portugal kampte héél Zuid-Europa met bosbranden'', benadrukt de Eurocommissaris. Bosbranden woekerden ook in Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Griekenland, Albanië en Montenegro. ,,En één week later trok de orkaan Ophelia richting Ierland en het Verenigd Koninkrijk.'' Stylianides laat een korte stilte vallen.

Ook daar vielen doden. Het leek de wet van Murphy wel. Anything that can go wrong, will go wrong. De tragedies deze zomer bewijzen volgens hem dat 'de rampenbestrijding op basis van vrijwilligheid zijn grenzen heeft bereikt'. ,,Europa kan niet langer aan de zijlijn staan als onze lidstaten een natuurramp ondergaan en hulp nodig hebben. Rampen zijn de nieuwe realiteit in de Europese Unie, van overstromingen en stormen tot bosbranden en aardbevingen. Alle landen lopen risico's. De volgende ramp staat alweer voor de deur.''