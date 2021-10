EU-verbod op ‘gevaarlijke’ kleurstof in snoep, kauwgum en pizza

VIDEO Apeldoorn rouwt om Thom (13) na val uit uitkijkto­ren: ‘Verschrik­ke­lijk ongeluk’

12:17 Veluws College Walterbosch en atletiekvereniging AV’34 zijn in rouw gedompeld door het overlijden van Thom van der Kolk. De 13-jarige Apeldoorner is afgelopen maandag om het leven gekomen bij de uitkijktoren in stadspark Berg en Bos.