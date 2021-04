EU-commissaris: Vanaf eind juni met ‘Covid-pas’ op reis

Volgens Reynders moet het certificaat, in digitale of papieren vorm, gratis door de lidstaten beschikbaar worden gesteld en is het een tijdelijk instrument om reizen tussen de EU-lidstaten in coronatijd te vergemakkelijken. Zodra de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitroept dat de pandemie voorbij is, is het document niet meer nodig.

Het dagelijks EU-bestuur stelde de invoering van het Covid-certificaat vorige maand voor. Het dient als bewijs dat de eigenaar tegen Covid-19 is ingeënt, of recent negatief is getest, of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting.

Het EU-parlement moet het goedkeuren en heeft beloofd spoed achter de behandeling van het voorstel te zetten. Nederlandse leden van de LIBE-commissie hebben nog wel veel vragen, vooral over gegevensbescherming, fraudebestrijding, kosten en discriminatie. Jeroen Lenaers (CDA) wees erop dat er nu al vervalste negatieve zelftests zijn. “Fraude met certificaten is niet zonder risico”, zei hij.

Tineke Strik (GroenLinks) zei dat het belangrijk is dat alle lidstaten alle drie opties voor het verkrijgen van de pas (gevaccineerd zijn, een negatieve test of antilichamen hebben) accepteren. Ook pleit ze voor gratis testen voor reislustigen. “Een test kan vanwege de kosten een obstakel zijn”, zei ze. Sophie in ‘t Veld (D66) vindt dat het dagelijks EU-bestuur met voorstellen moet komen om zelftests betaalbaar te maken, door bijvoorbeeld een maximale prijs te eisen. Ze pleitte ook voor het opzetten van een helpdesk voor EU-burgers.

Volgens Reynders zullen er in het certificaat minder gegevens staan dan in het bekende gele internationaal erkende inentingsboekje waarmee reizen naar veel verre bestemmingen buiten de EU in normale tijden mogelijk is. Er komt geen centrale databank voor het certificaat, zei hij.