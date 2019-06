Esther na Netflix-serie: ‘Ook mijn zoon ging onschuldig de bak in voor verkrachting’

interviewDe Netflix-hitserie When They See Us laat de pijn zien van jongeren die zonder bewijs veroordeeld worden voor verkrachting. Het overkwam ook de zoon van Esther Boek, bij wie de pijnlijke herinneringen door de serie naar boven komen. ,,De wijze waarop ze die Amerikaanse jongens ondervroegen, zo ging het bij Dex ook.”

Een ochtend in februari 2013 zet de levens van Esther en haar gezin volledig op hun kop. Twee agenten bellen in alle vroegte aan bij hun woning, lopen naar binnen en slaan zoon Dex in de boeien. De reden: hij wordt verdacht van het verkrachten van twee minderjarige meisjes. Een serieuze aanklacht.

‘Het is zo herkenbaar’

De aanhouding betekent het startschot van een periode vol spanningen, frustraties en onmacht, waarin Dex zich kranig moet verweren tegen het verhaal van de Gelderse meisjes. Zij wijzen hem aan als hun verkrachter en willen hem voor jaren in de gevangenis zien. Dat gebeurt: Dex wordt veroordeeld tot twee jaar cel. Pas in het voorjaar van 2015 wordt hij in hoger beroep alsnog vrijgesproken.

De gelijkenissen met de wereldberoemde Central Park-zaak, waarover recent een Netflix-serie is verschenen, zijn volgens moeder Esther talrijk. ,,Natuurlijk was de impact van die zaak groter en is het leed van de ouders en de kinderen met geen pen te beschrijven, maar het onrecht, de wanhoop, de hele weg naar het proces: het is allemaal zo herkenbaar.”

Geen fysiek bewijs

Het meest schokkende van de serie is wellicht dat op een indringende wijze inzichtelijk wordt gemaakt hoe de vijf zwarte tienerjongens tot hun (valse) bekentenis zijn gekomen. Ze worden tijdens hun urenlange verhoor net zo lang geïntimideerd, getreiterd en gekleineerd tot ze breken. ,,Dat hebben ze bij mijn Dex ook geprobeerd. Net zo lang doorgaan tot hij zou zeggen wat ze wilden horen. Zo ver is het gelukkig nooit gekomen.”

Nog een overeenkomst: in de zaak van Dex is nooit fysiek bewijs gevonden. Behalve de meisjes heeft verder niemand een belastende verklaring tegen hem afgelegd. De bewijsvorming was puur en alleen gebaseerd op de verklaringen van de vermeende slachtoffers. ,,En die rammelden aan alle kanten”, zegt Esther. ,,De tijdlijnen en locaties bleven heen en weer schommelen. Dan was de verkrachting weer in de winter, dan weer in de zomer. Het was gewoon niet meer te volgen.”

Getraumatiseerd

Voor de ouders en vrienden is het zo klaar als een klontje: Dex kan het niet gedaan hebben. Hij kent de meisjes, met een van hen heeft hij ook seksueel contact (ze loog over haar leeftijd), maar verkrachting? ,,Nee, dat zou Dex echt nooit doen.” Toch gelooft de rechter de meisjes en wordt Dex veroordeeld tot twee jaar cel.

,,Je zoon onschuldig de gevangenis in zien gaan, dat doet zo onwijs veel verdriet”, zegt Esther. ,,Dex was al hevig getraumatiseerd door de beschuldigingen en door zijn voorarrest, ik was als de dood dat hij er anders uit zou komen. Dat ik mijn zoon niet meer zou herkennen.”

Dex en zijn ouders weigeren op te geven en gaan op advies van hun advocaat direct in hoger beroep. Een jaar later wordt hij alsnog vrijgesproken: er is geen bewijs dat hij de meisjes heeft verkracht. De verklaringen van de meisjes worden bovendien onbetrouwbaar geacht. ,,Dat was voor ons natuurlijk een hele opluchting, maar het kwaad was al geschied”, zegt Esther.

Paniekaanvallen

Dex raakte volgens zijn moeder een groot deel van zijn vriendenkring kwijt, verloor zijn vertrouwen in meisjes en begon politie en justitie als de grote vijand te zien. ,,Hij is er echt aan onderdoor gegaan”, zegt zijn moeder. ,,Dex kreeg na zijn vrijlating paniekaanvallen, een posttraumatische stressstoornis en kon zijn droom om pedagogische hulpverlening te gaan doen niet meer verwezenlijken vanwege de aantekening op zijn dossier.”

Het hele gebeuren heeft eveneens een grote impact op het gezin gehad. ,,Onze levens zijn echt kapotgemaakt”, zegt Esther. ,,We kregen niet onze zoon, maar een beschadigde volwassen man terug. Zijn broertje werd gepest op school en moest vanwege een trauma naar de psycholoog. Mijn man moest stoppen met zijn baan in de jeugdzorg en mijn vader stierf terwijl zijn kleinzoon achter de tralies zat.”

Een boek

Om de gebeurtenissen een plek te geven, besloot Esther de frustratie van haar af te schrijven. Ze bracht, samen met een uitgeverij, het boek Geen kind meer uit, waarin ze de hele rechtsgang uiteenzet en tot in detail omschrijft hoe het met Dex verliep na zijn vrijlating. Het werkte in zekere zin therapeutisch voor haar. ,,Ik moest mijn boosheid een plek geven.”

Esther wil met haar verhaal een signaal afgeven. ,,We zijn helaas in dit land heel snel geneigd om meisjes meteen in bescherming te nemen als ze over zoiets verschrikkelijks als een verkrachting vertellen. Een jongen of man wordt al snel als dader gezien. Maar zo zit het dus niet altijd. Dat laat ons verhaal wel zien.” Liever had Esther het boek helemaal niet hoeven schrijven. ,,Maar hopelijk komt de boodschap over, net zoals de serie op Netflix doet. Een verhaal kent altijd twee kanten.”

Zedendelinquent

Voor het seksueel contact met een van de meisjes is Dex niet vrijgesproken. Hierdoor staat hij tot twintig jaar na zijn overlijden bekend als ‘zedendelinquent’ en krijgt hij nooit meer een bewijs van goed gedrag als het gaat om werk met mensen. Zijn loopbaan in de pedagogische hulpverlening is voorbij voordat deze begonnen was. ,,Zelfs na de vrijspraak van verkrachting is Dex dus nooit écht vrij gesproken”, zegt Esther.

,,Je moet altijd met bewijzen komen om te laten zien dat het anders zit. Bewijzen die vrouwen die in een interview aangegeven verkracht te zijn, nooit hoeven te overhandigen. Want vragen naar medisch bewijs van deze verkrachting wordt als te pijnlijk gezien. Je wil deze gekwetste slachtoffers niet nog een keer kwetsen tenslotte. Slachtoffers van valse en onjuiste aangiftes van zedendelicten krijgen dat medeleven zelden. Want waar rook is, is vuur tenslotte. En als er dan geen vuur is, dan willen we daar wel bewijzen voor zien.”