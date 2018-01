Esther doneerde nier aan onbekende als eerbetoon aan overleden vader

De nieren van Eric Menger uit Goes begaven het bijna. Hij voelde zijn leven door zijn vingers glippen, totdat Esther Geijs, vrijwel een onbekende voor Eric, besloot om een van haar nieren aan hem te geven. ,,Mijn vader was 57 toen hij stierf en daar was niets aan te doen", vertelt Esther. ,,Bij Eric was er wel iets aan te doen, waardoor dit gezin niet hetzelfde door zou moeten maken wat wij hebben doorgemaakt."

De nieren van Eric Menger werkten op den duur nog maar voor een griezelige tien procent. Hij had het altijd koud, was altijd moe en had zo veel klachten, dat hij tot zijn grote frustratie moest stoppen met werken. Hij zou op de wachtlijst worden geplaatst voor een donornier, maar die wachttijd is zo lang dat het nog maar de vraag was of hij dat zou gaan redden. Esthers vader stierf op 57-jarige leeftijd aan kanker. Hij had voor hij overleed zijn nier aan Eric beloofd.

Eerste klachten

,,Voor mijn werk moest ik elk jaar worden gekeurd en zo kwamen ze erachter dat mijn nieren niet goed werkten. Tot mijn veertigste had ik er niet zo veel last van, maar kort daarna kwamen de eerste problemen. Het bleef op een niveau waarop het te doen was, tot drie jaar geleden”, blikt Eric Menger terug. Hij kreeg steeds meer klachten en de kwaliteit van zijn nieren ging rap achteruit. De internist vertelde dat hij een kunstnier nodig had, die als bijwerking hem nog vermoeider zou maken. Vervolgens zou hij op de wachtlijst worden geplaatst voor een donornier. Maar een wachttijd van vier of vijf jaar is heel gebruikelijk. ,,Sommigen redden dat helemaal niet. Je bloed wordt maar voor 40 procent schoongemaakt, dus het is een ontzettende aanslag op al je organen.”

Quote Mijn vrouw en drie kinderen stonden gelijk in de rij, maar de bloedgroep van geen van allen kwam overeen Eric Menger ,,De arts vertelde me dat ik ook een levende donor kon zoeken, iemand die een van zijn of haar nieren aan me wilde afstaan. Mijn vrouw en drie kinderen stonden gelijk in de rij, maar de bloedgroep van geen van allen kwam overeen met mijn bloedgroep. Dus dat hield op. Ook andere mensen die het aanboden, kwamen niet in aanmerking. Maar toen kwam mijn zus. We hebben dezelfde bloedgroep, dus dat gaf hoop. We gingen samen het traject in en er volgden talloze onderzoeken. Het duurde zo’n zes maanden, maar op het eindgesprek was het foute boel. Haar ene nier was groter dan de andere. Ze zouden de kleinste aan mij kunnen geven, maar die bleek te weinig capaciteit te hebben.”

Teleurstelling

De teleurstellingen stapelden zich op voor Eric. Verschillende mensen waren bereid hem te helpen, maar de juiste match zat er niet tussen. Eric was inmiddels gestopt met zijn baan en begin vorig jaar werkten zijn nieren nog maar voor 14 procent. Toen kwam hij Samantha Geijs tegen in de stad, de dochter van een collega van de vrouw van Eric. In het verleden hadden Eric en zijn vrouw een paar keer iets gedronken met de ouders van Samantha. ,,Er was vooral een klik met haar vader. Hij zei ooit tegen me: ‘Als die nier nog eens nodig is, krijg je die van mij.’ Ik durfde het niet te geloven, want je weet hoe het gaat met een biertje op. Maar achteraf bleek dat hij het er thuis ook serieus over heeft gehad.” De kans om zijn nier af te staan kreeg hij echter niet meer, de vader van Samantha overleed vorig jaar aan kanker. Maar omdat haar vader de wens had om zijn nier af te staan, besloot Samantha haar nier aan Eric te geven.

Moeilijk

,,Aan de ene kant was ik heel blij”, blikt Eric terug, ,,Maar aan de andere kant vond ik het heel moeilijk. Ze is nog zo jong. Maar goed, we maakten toch een afspraak en Samantha liet weten dat haar oudere zus Esther ook meeging. Ik had Esther weleens gezien, maar ik kende haar niet zo goed, dus dat vond ik heel bijzonder.” Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis bleek dat Samantha de verkeerde bloedgroep had; Esther had wel de juiste. Samen gingen ze het traject in en aan het begin van de zomer hoorden ze dat er een match was.

,,Dat is onbeschrijflijk. Dan vliegen de emoties alle kanten op. Gaat het echt gebeuren? Het duurde nog maanden voordat de operatie zou plaatsvinden. In die periode heb ik wel een paar keer aan Esther gevraagd: ‘Sta je er nog achter?’ Ze mag tot het laatste moment terugkrabbelen en dat zit weleens in je kop. De spanning was hoog, voor ons allemaal. We hebben het hele traject samen gedaan, niet alleen Esther en ik, maar ook met Samantha en mijn vrouw. Op de dag van de transplantatie werd eerst Esther geopereerd. Dat vond ik heel erg moeilijk. Ik zat te wachten. Je maakt je er druk over of het wel goed gaat. Om 11.30 uur kwam de zuster bij me en vertelde dat de nier er uit was.”

Ander mens

,,Vóór de operatie werkte mijn nier nog maar voor 10 procent, maar de tweede dag na de operatie was de helft van de afvalstoffen al uit mijn bloed. Ik voelde me al zo veel beter. Ik voelde me gelijk een ander mens. Een wonder voor mij, het is echt onvoorstelbaar. Ik heb een nieuw leven.”

,,Ik zag het ook”, vult Esther aan. ,,Je zag er zo veel beter uit. Voor de operatie zag je helemaal grijs en twee dagen na die operatie had je al kleur op je gezicht.”

Dankbaar

Eric wil het liefst elke dag zijn dankbaarheid uitspreken, ook al weet hij dat Esther daar niets van wil horen. ,,Het stelt echt niet zoveel voor hoor”, zegt Esther nuchter.