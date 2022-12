Esther (54) heeft geen moment spijt van verhuizing naar Oostenrijk: ‘Was wel klaar in Nederland’

Nooit eerder was een jaar zó zonnig als 2022, voor het eerst meer dan 2200 uur

Het jaar 2022 is volgens Weeronline recordzonnig verlopen. Voor het eerst is de grens van 2200 zonuren in een jaar geslecht. Naar verwachting komt het totale aantal zonuren, inclusief de verwachting van de laatste dagen van het jaar, uit op ongeveer 2230. Het oude record stamt uit 2003 en stond op 2099,5 uur. Gemiddeld genomen schijnt de zon 1773 uur over het land.

