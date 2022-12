Esther (33) had diepe doodswens: ‘Uit liefde geboren en we hebben haar uit liefde laten gaan’

EuthanasieEsther Beukema overlijdt als ze 33 is. Het is een zelfverkozen dood. Na jaren van ernstig psychisch en uitzichtloos lijden is ze moegestreden. In de armen van haar moeder overleed ze vorig jaar door middel van euthanasie, twee weken voor Kerstmis . ,,Ze is uit liefde geboren en we hebben haar uit liefde laten gaan.”