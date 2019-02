Est steelt peperdure horloges in PC Hooftstraat en wordt gepakt in bus naar Berlijn

De Duitse politie heeft vrijdag in het grensplaatsje Bunde een 34-jarige man uit Estland in de kraag gegrepen die die dag een overval had gepleegd op een juwelier in Amsterdam. De verdachte verborg in zijn rugzak veertien dure horloges met een totale waarde van 125.000 euro.

De Est was vrijdag een van de passagiers van een bus die op weg was naar Berlijn. Bij een routinecontrole in Bunde, net over de grens bij het Groningse Winschoten ontdekten douanebeambten dat hij niet alleen een paspoort, schone onderbroek en tandenborstel in zijn rugzak had gestopt. Behalve de dure horloges had de man ook een luchtdrukpistool in zijn bagage.

De prijskaartjes zaten nog aan de horloges. Opgeteld bleek de waarde 125.000 euro te bedragen. De politie arresteerde de Est. Tijdens het verhoor bekende die dat hij vijf uur eerder een overval had gepleegd op een juwelier in Amsterdam.

Volledig scherm © Shody Careman

Het gaat om een zaak aan de PC Hooftstraat, meldt een woordvoerder van de Amsterdamse politie in een reactie. De overval vond vrijdag rond 18 uur plaats. ,,Een man deed zich eerst voor als klant. Hij trok opeens een vuurwapen en bedreigde daarmee het personeel. Er zijn inderdaad een aantal horloges buitgemaakt.”

Zoekactie

Toen de politie eenmaal ter plaatse was, trof ze personeelsleden die ‘heel erg geschrokken waren'. ,,We zijn meteen een zoekactie gestart en daarbij ook gekeken of de verdachte in bussen of trams was gesignaleerd. Maar we hebben hem niet gevonden.”