Essent verhoogt energierekening met 17,50 euro per maand

Energiebedrijf Essent gaat de energierekening voor een gemiddeld huishouden met een variabel contract volgend jaar met 17,50 euro per maand verhogen. In december krijgen klanten informatie over het persoonlijke effect op hun maandbedrag, aldus Essent.

Op 1 januari past Essent het variabele tarief voor stroom en gas aan. Klanten met een contract met variabele tarieven betalen dan voor gas 1,11 euro per kuub en voor stroom 0,2525 euro per kilowattuur. Bij een gemiddeld jaarlijks verbruik van 1400 kuub gas en 3000 kilowattuur betekent dit 656 euro extra per jaar, aldus het bedrijf.

De overheid gaat de stijging van de energietarieven voor een belangrijk deel compenseren. Daardoor betaalt een huishouden met een gemiddeld verbruik volgend jaar 446 euro minder energiebelasting. De jaarlijkse energierekening gaat hierdoor bij Essent gemiddeld netto 210 euro omhoog.

,,Essent doet er alles aan om de energierekening van klanten betaalbaar te houden. Door slim in te kopen, weten we de stijging van de energiekosten zoveel mogelijk te beperken voor onze klanten met een variabel tarief”, aldus commercieel directer Boudewijn den Herder in een toelichting.

Grote drie

Essent, Vattenfall en Eneco hebben grofweg de helft van de Nederlandse energiemarkt in handen. De meeste klanten van omgevallen energieleveranciers zoals Enstroga komen in de praktijk bij hen terecht. Honderden huishoudens zullen aanzienlijk duurder uit zijn. Enstroga was begin november het tweede energiebedrijf binnen een maand dat omviel door de torenhoge gasprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van de Duitse leverancier in. De klanten worden verdeeld over alle andere energiebedrijven.

Het omvallen van Enstroga heeft beduidend minder impact dan het faillissement van Welkom Energie eind oktober. Waar de laatste leverancier 90.000 gedupeerde klanten had, ging het bij Enstroga om honderden klanten. Van 300 klanten was de levering onlangs - tegen de regels van de ACM in - al stopgezet door het bedrijf zelf.

150 huishoudens stonden op 9 november nog officieel geregistreerd als afnemer. Zij worden verdeeld over alle andere energiebedrijven naar rato van marktaandeel. In tegenstelling tot bij Welkom Energie - waar Eneco de klanten voorafgaand aan het faillissement overnam - is er nu geen andere leverancier die de klanten vrijwillig wil hebben. De andere 300 huishoudens worden eveneens verdeeld, maar mogen hiervan afzien als ze in de tussentijd al zijn overgestapt naar een andere leverancier.

