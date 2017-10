Esports Game Arena: een 'voetbalkantine' voor gamers

In Alphen aan den Rijn opende vandaag de Esports Game Arena, een soort nationale sportclub voor gamers. Liefhebber Tobias Zevenhoven is blij met de nieuwe ontmoetingsplek voor gamers. ,,Het is alsof je bij een voetbalkantine zit, maar dan met computers en gamers."