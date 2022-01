Esmee (14) naar laatste rustplaats gebracht na emotionele uitvaart: ‘Rust zacht, lieve schat’

VIDEO Opgepakte Huig Plug was twee keer bij Rutte ondanks contactver­bod, mogelijk weken de cel in

De voor bedreiging veroordeelde coronademonstrant en zelfbenoemd klokkenluider Huig Plug is vanochtend opnieuw aangehouden op het Plein, naast het Binnenhof in Den Haag. De 53-jarige Katwijker plaatste gisteren een video waarin is te zien dat hij zich in de buurt van premier Rutte bevond. Dit terwijl hij een contactverbod kreeg opgelegd vanwege een veroordeling voor bedreiging van zowel de premier als coronaminister Hugo de Jonge.

6 januari