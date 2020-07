Ernstig zieke James B. veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik 12-jarig meisje

James B. is veroordeeld tot 30 maanden celstraf voor het seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Hilton Hotel een jaar geleden. Ook heeft hij haar aan het gezag onttrokken. Naast de straf moet hij 4000 euro smartengeld betalen. Het is de vraag of de ernstig zieke Amerikaan (50 jaar), die het misbruik altijd heeft ontkend, de straf ooit zal uitzitten. Omdat hij acute leukemie heeft, mocht hij eerder naar huis in Amerika om te sterven.

De rechter vindt de verklaringen van het slachtoffer betrouwbaar. Bovendien is er dna-bewijs. Het is bewezen dat James B. het meisje aan het gezag heeft onttrokken en haar seksueel misbruikt heeft.

Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel tegen B. Volgens het OM wist de man op ‘geraffineerde wijze’ een vertrouwensband met het meisje op te bouwen. De rechtbank houdt echter rekening met de terminale ziekte van B. waardoor de straf lager uitvalt.

B. en het meisje raakten aan de praat in het virtuele paardenspel Star Stable en spraken later verder op Facebook. Het meisje raakte verliefd op hem. De chats zouden steeds seksueel explicieter zijn geworden.

Hilton Hotel

Quote Hij had geen oog voor het slachtof­fer Eenmaal in Nederland reisde B. direct naar Rotterdam, waar hij de scholiere op Centraal Station ontmoette. B. liet zich in de kamer van het Hilton Hotel leiden door ‘eigen seksueel genot’, aldus het OM. ,,Hij had geen oog voor het slachtoffer, terwijl het algemeen bekend is dat seksueel misbruik op jonge leeftijd ernstige psychische gevolgen kan hebben.’’

De politie verstuurde in de zoektocht naar het meisje een Amber Alert uit, waardoor velen naar haar uitkeken. Uiteindelijk werden de twee in het Hilton gevonden. ,,Hij houdt van mij. Jullie hoeven hem niet in de gevangenis te stoppen”, zei het meisje toen.

Over wat er in de hotelkamer is gebeurd, verschillen de verklaringen. De verdachte heeft altijd ontkend dat er seksueel contact was. Het NFI stelt op basis van de gevonden dna-sporen dat het ‘zeer waarschijnlijk is’ dat het verhaal van het meisje klopt en niet de lezing van B. over de gebeurtenissen in de hotelkamer.

