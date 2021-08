Ernstig ongeluk in Raalte: auto rijdt tegen boom, vijf mensen zwaargewond

Schulden en geen eten, maar wel altijd drugs in huis: zijn verslaving werd Thijs (23) fataal

8:19 Wat begon met een blowtje, eindigde in een zware drugsverslaving. Therapie en afkickklinieken hielpen de 23-jarige Thijs maar tijdelijk. Twee jaar geleden overleed hij aan een cocktail van drugs. Zijn moeder Kirsten Kleijheeg ging er bijna zelf aan onderdoor. Nu wil ze het taboe doorbreken. ,,Mensen vragen vaak of ik me schuldig voel, alsof het mijn schuld is dat mijn zoon dood is.’’