Ernest (71) werd weer verliefd op het meisje toen hij tiener was

,,Een jaar geleden pakte mijn vrouw haar biezen. De laatste jaren was onze verstandhouding verslechterd; we woonden onder één dak, maar gingen ieder onze eigen weg. Waarvoor ik al bang was geweest toen we trouwden - dat ons leeftijdsverschil van zeventien jaar een probleem zou worden - gebeurde ook. We begrepen elkaar steeds minder, zij wilde andere dingen en kon sneller schakelen dan ik. Zouden we een jarige kennis bezoeken, maar kwamen er van tevoren vrienden van haar leeftijd langs, dan ging zij liever met hen de stad in. Terwijl zij dan aan het dansen was, zat ik in m’n eentje op die verjaardag. We kregen een ander ritme. Dat ze nog werkte terwijl ik al jaren met pensioen was, hielp ook niet.