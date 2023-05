Erkan handelde in gestolen gegevens van miljoenen mensen: ‘Verzamelde databases als Pokémonkaarten’

Arnouds parachute­sprong gaat mis, dan fietst Damiaan langs: ‘Leven aan hem te danken’

De allereerste parachutesprong van Arnoud gaat helemaal fout. Maar dan komt als door een wonder Damiaan Volp langsfietsen met zijn gezin. Volp, die in het dagelijks leven ambulancebroeder is, grijpt adequaat in en redt in het weiland het leven van Arnoud. ‘Ik zal hem altijd dankbaar blijven.’