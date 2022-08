Ergste droogte in Europa in 500 jaar: ‘Mediterranisering’ van Nederland zet door

Het is in vijf eeuwen in Europa niet zo droog geweest als nu. Dat is de verontrustende conclusie van het European Drought Observatory, een organisatie die onder de Europese Commissie valt. Dat heeft ook grote gevolgen voor de flora en fauna in ons land.

Het is momenteel gortdroog in Europa. Maar liefst twee derde van het continent is in staat van alertheid. Dat heeft onder meer gevolgen voor de binnenvaart, elektriciteitsproductie en opbrengst van bepaalde gewassen. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van een Europese onderzoeksinstelling.

Volgens dat rapport gold op 10 augustus voor 47 procent van het Europese grondgebied een waarschuwingsniveau voor droogte. In 17 procent van de onderzochte regio’s is de alarmfase bereikt. ,,De ernstige droogte die veel regio’s van Europa treft sinds het begin van het jaar is toegenomen en verslechtert vanaf augustus", waarschuwt het European Drought Observatory. De droogte in Europa ‘lijkt de ergste te zijn in minstens 500 jaar'.

Nederlandse natuur: mediterrane trekjes

De stijgende temperaturen en toenemende droogte geven de Nederlandse natuur steeds meer mediterrane trekjes. Terwijl soorten die hier van oudsher voorkomen het moeilijk hebben, voelen andere planten zich juist meer thuis op Nederlandse bodem, schetst Floristisch onderzoek Nederland (Floron). Op de website Nature Today geeft de organisatie een overzicht van winnaars en verliezers van het opwarmende klimaat. ,,De één z’n dood, is de ander z’n brood”, luidt de korte samenvatting.

Spectaculaire orchideeën

,,In Nederland vinden steeds meer van oorsprong zuidelijke plantensoorten een plekje in de stad en de natuur”, schrijven de onderzoekers. Daaronder zijn ‘bescheiden ogende planten’ als de kransmuur en klein fakkelgras, maar ook ‘meer spectaculaire orchideeën’, zoals de bijenorchis en bokkenorchis. Vreemde plantensoorten komen nog weleens in Nederland terecht via vakantiegangers die zaden ongemerkt meenemen via hun tent, kleding, auto of caravan.

Onder de planten die het moeilijk hebben met de veranderende omstandigheden zijn onder meer struikhei, beuken, grassen en bloemrijke kruiden die slecht bestand zijn tegen hitte en droogte. Op plekken waar het gras afsterft, kunnen wel weer bepaalde kruiden floreren, legt Floron uit.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de paarse dovenetel, de grote klaproos en de zachte en kleine ooievaarsbek. Ook de rode klaver en het jakobskruiskruid doen het relatief goed. Deze kruidensoorten hebben het voordeel dat zij gemiddeld twintig dagen eerder bloeien dan andere planten.

Mediterranisering zet voort

Floron verwacht dat de ‘mediterranisering’ verder zal doorzetten. Daardoor kunnen gaten ontstaan in ecosystemen. De vraag is hoe daar het beste mee kan worden omgegaan. ,,Er wordt al veel discussie gevoerd of we deze gaten actief moeten opvullen met bijvoorbeeld planten uit zuidelijker regionen, of dat we de natuur haar loop moeten laten hebben.”

Deze week: weinig regen verwacht

Deze week zal de droogte in ons land weer toenemen, meldt Weeronline. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort stijgt waarschijnlijk naar ongeveer 290 mm. Dat is volgens het weerbureau vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018 en met 1921. Het recordjaar 1976 kende in deze tijd van het jaar een tekort van ruim 350 mm.

Deze week wordt maar weinig regen verwacht. Er is veel zon en maar sporadisch een bui. ,,Richting het weekend wordt de verwachting onzeker. Sommige weermodellen berekenen dan stevige buien, maar of ze echt komen is nog zeer de vraag”, aldus Weeronline.

