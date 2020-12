Er zijn levens verwoest, waarvoor niemand de verantwoordelijkheid wil nemen

Vandaag, midden in het kerstreces, ontmoeten de bewindslieden die betrokken waren bij de toeslagenaffaire elkaar in het Catshuis, waar ze zullen praten over een passend antwoord op het vernietigende rapport ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie.



Lodewijk Asscher, beoogd lijsttrekker van de PvdA en destijds minister van Sociale Zaken, voorzag natuurlijk dat de maatschappelijke en politieke onrust zou toenemen, en besloot derhalve dat hij alvast zijn excuses moest maken. Dat deed hij op Facebook.



Ik zal wel een cynicus zijn, maar ik kan me niet onttrekken aan het idee dat hij voor deze strategie koos in de hoop dat zijn statement overschaduwd zal worden door de reactie van huidige ministers die wel degelijk schuld hebben gehad aan de wanpraktijken van de overheid, met een dubieuze hoofdrol voor Eric Wiebes (VVD).



Over de hele linie, van politici tot leden van de Raad van State, is er systematisch gefaald in dit dossier, zoals pijnlijk werd blootgelegd in de verhoren. Het leed van de gedupeerden is het allerergste. Dat weegt het zwaarst. Maar ook werd duidelijk dat onderzoekers van de commissie, leden van het parlement, op verschillende momenten zijn tegengewerkt door ministers en hun ambtenaren. Informatie werd achtergehouden.