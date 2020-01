Er zijn figuren die het leuk vinden mijn hondje een barbaarse dood toe te wensen

Politieke partijen bezorgd over deelname missie in Golfregio

3 januari Partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd dat deelname van een Nederlands marineschip aan een missie in de Perzische Golf te gevaarlijk wordt nu de spanning in de regio verder is opgelopen. Iran zweert wraak nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen bij een Amerikaanse luchtaanval in Irak.