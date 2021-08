Er vond deze week een literair wonder plaats en we haalden onze schouders erover op

Ex-medewerk­ster schiet op laatste dag pornovideo in Pro­Rail-hoofdkan­toor: ‘Nog nooit meegemaakt’

8:25 Een bizarre ontdekking voor medewerkers van ProRail: zij kwamen erachter dat er recentelijk een pornofilm is opgenomen in hun hoofdkantoor in Utrecht. De video werd gedeeld door GeenStijl. Te zien is hoe een oud-medewerkster door het iconische gebouw De Inktpot loopt en seks heeft in een kantoorruimte.