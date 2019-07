‘Er valt een last van mijn schouders: mijn dochter heeft meer keuze dan ik’

Een paar tellen is ze stil om het nieuws op zich te laten inwerken. ,,Goh heftig”, klinkt het. ,, Ik was nog maar 32 jaar toen ik mijn borsten moest inleveren. Dat had niet alleen impact op mij, maar ook op mijn familie waar het nieuws een sneeuwbaleffect had. Ik was de eerste in mijn familie bij wie deze genfout werd ontdekt, maar voor wie gold dat nog meer?”



Van Hummel (nu 46) heeft een erfelijke aanleg voor borstkanker. Draagsters van deze genfout, BRCA2 geheten, hebben 60 tot 80 procent kans op de ziekte. Artsen dachten lange tijd dat de overlevingskansen van deze vrouwen hoger waren na een borstamputatie dan bij verscherpte controle. 40 procent van de vrouwen, zoals Van Hummel, namen dan ook het zekere voor het onzekere en lieten beide borsten weghalen.



Een nieuwe, landelijke studie van het Erasmus MC toont nu aan dat de overlevingskansen even hoog zijn wanneer draagsters van BRCA2 hun borsten behouden en zich elk half jaar laten controleren in het ziekenhuis. Hun overlevingskansen zijn op 65-jarige leeftijd 100 procent tegenover 98 procent bij screening. Die twee procent verschil is volgens de wetenschappers zo klein, dat het verschil verwaarloosbaar is.