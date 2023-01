Er is niets mis met het bezuinigen op de maaltijden voor ouderen

Tiental Iraniërs in Torentje: ‘Rutte, toon ruggen­graat en steek je nek uit’

Het is tijd dat Nederland eindelijk echt actie onderneemt richting Iran. Dat is de boodschap van tien Iraniërs in Nederland die dinsdag aanschuiven bij premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra in het Torentje. ‘Nederland moet vooroplopen. Dat hebben wij gemist bij onze premier.’

7 januari