Er is maar één maestro en dat is onze Jaap!

Na de première van mijn theaterprogramma Vette Pech, door deze krant gewaardeerd met vijf sterren – waarvoor mijn dank – klampt iemand mij aan. Dirigent Vincent de Kort vraagt of ik mee wil doen aan het dirigeerprogramma Maestro. Ik hap even naar adem en vraag hem waarom hij mij als kandidaat geschikt vindt. ,,Je beweegt zo goed op het toneel als je die hilarische chachacha danst,’’ is het antwoord. Toch kan hij me niet overtuigen en beleefd zeg ik dat hij Bobby Eden maar moet bellen. Die beweegt ook lekker.



Dirigeren is een vak en ik ben bang dat het orkest totaal niet gaat doen wat ik wil. En dat ik uiteindelijk een woedende orkestmeester stampend de zaal zie verlaten, nog naroepend: ,,Er zijn grenzen aan amusement! Wat een hork!’’



Een paar dagen later is het debuut van Jaap van Zweden bij het New York Philharmonic Orchestra en daar zijn we voor uitgenodigd. In de wereldstad staat hij op posters met de uitnodigende slogan New York, meet Jaap. Trots als we zijn, gaan we met de poster op de foto. Op de openingsavond hijsen we ons in black tie en komen in de New Yorkse jetset terecht. Opgespoten koppies, tieten strak in de plastische stand en veel oude rijken. Woest uitziende wellmade besjes die kruipend de roltrap proberen te bereiken om na het drinken van drie glaasjes champagne hun gesponsorde stoel te bestijgen. We zien Alec Baldwin met een jonge mooie vrouw in een knalgele jurk.



Een prachtige Aziatische mevrouw die zo opgespoten is dat ik haar niet jonger dan 97 schat, staat hysterisch voor de genodigdenbalie omdat ze niet weet aan welke tafel ze zit tijdens het diner. Met een leuke Hollandse club bekijken we de boel. ‘Mis de bitterballen en de haring maar wat zijn we trots,’ appt iemand.