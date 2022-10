Er is geen rede om lichtzinnig te doen over de overname van Twitter

Indian summer op de Veluwe zorgt voor ongekende kleuren­pracht: ‘Wat is het hier toch prachtig, hè?’

Het sneeuwt goudgele herfstbladeren op de Veluwe. De ongekende kleurenpracht die het najaar presenteert is met geen pen te beschrijven. Dat hoeft ook niet, want iedereen die aan dit jaargetijde denkt, ziet het voor zich. Toch is het dit jaar anders dan anders. ,,Kijk, de lariks is nog groen.’’

16:18