Enya (7) start crowdfunding voor beste vriendin Cleo (7), die kanodrama Veluwemeer overleefde

Geen andere partijen betrokken bij kanodrama Veluwemeer, boot vermoede­lijk gekapseisd

De politie denkt dat het kano-ongeluk vorige week op het Veluwemeer bij Biddinghuizen een eenzijdig ongeval was waarbij geen andere partijen betrokken waren. Bij het ongeval kwamen drie leden van een Duits gezin om het leven. Alles wijst erop dat het drama gebeurd is doordat de kano waarin zij zaten is gekapseisd.

18:19