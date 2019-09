Entrepeneur en weldoener Gelt Dekker (71) overleden

De Nederlandse miljonair en filantroop Jacob Gelt Dekker is op 71-jarige leeftijd overleden in Florida. Dat heeft de uitgever van zijn boeken bekendgemaakt. De ondernemer en schrijver was al geruime tijd ernstig ziek.

Gelt Dekker had een huis in Key West bij Miami maar woonde ook op Curaçao en in Amsterdam. Hij onderging in mei vorig jaar een ingrijpende medische behandeling.

De West-Fries groeide op in Oterleek bij Alkmaar, werd tandarts maar begon op zijn 28ste als ondernemer. Hij werd schatrijk met onder andere Budget Rent a Car, Kwik-Fit en One Hour Photo Service. Na de verkoop van die bedrijven, die hem een plek in de Quote 500 bezorgde, trok de extravagante entrepreneur zich terug op Curaçao. Hij investeerde er onder andere in hotels en in de verpauperde historische wijk Otrabanda. Zijn vermogen werd op het hoogtepunt van zijn carrière geschat op ruim 250 miljoen euro.

Gelt Dekker was op het Caribische eiland zowel geliefd als verguisd. Met zijn harde uitspraken over corruptie en de politiek zette de extraverte zakenman veel kwaad bloed. ,,Politici begonnen op een gegeven moment zelfs een actie om hem tot persona non grata te verklaren”, zegt NOS-correspondent Dick Drayer. ,,Kansloos natuurlijk, maar men voelde zich tot op het bot beledigd.”

Ook noemden critici zijn investeringen egotripperij, maar daarvan wilde Gelt Dekker zelf niets weten. ,,Ik heb geprobeerd een ommekeer in de samenleving te bewerkstelligen,” zei hij in 2006 in de Volkskrant. ,,Er was een enorme neerwaartse spiraal. Het barstte van de drugsverslaafden. De economie kromp ieder jaar weer 5, 6, 7 procent. Dat is nu anders. De economie groeit weer, en ik denk dat ik daarin een rol heb gespeeld.”