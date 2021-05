Enschedeër (33) opgepakt wegens bedreigen Jaap van Dissel

De politie kwam het kanaal in Telegram op het spoor en herleide het naar de 33-jarige man uit Enschede. Hij is afgelopen donderdag aangehouden, zo meldt het OM. In het Telegram-kanaal van de Enschedeër, waarin hij zelf ook het eerste bericht plaatste, werd opgeroepen om bakstenen door de ruiten van de woning van Jaap van Dissel te gooien. Hij plaatste daarbij zelfs het thuisadres van de RIVM-directeur.



Ook een 47-jarige man uit Den Haag is gearresteerd wegens het bedreigen van Jaap van Dissel, ook vanwege op internet geuite dreigementen. De man uit Den Haag stond tijdens een eerdere rechtszaak tegen twee vrouwen die Van Dissel hebben bedreigd zelfs voor de ingang van de rechtbank. Daar roep hij direct na de veroordeling van de verdachten dat de RIVM-directeur ‘begraven moest worden’. Het OM ziet ook dit als een doodsbedreiging.



De mannen uit Enschede en Den Haag zitten nog vast en blijven in ieder geval veertien dagen in voorarrest. Het onderzoek naar man uit Enschede en zijn online activiteiten loopt nog. Meer aanhoudingen worden door het Openbaar Ministerie niet uitgesloten.