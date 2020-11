Enorme schade na plofkraak bij filiaal van de Jumbo in Westervoort

‘Gebrek aan eigen toezicht in Irak onthutsend’

28 november Nederland beschikte in 2014-15 over te weinig betrouwbare informatie bij de strijd tegen Islamitische Staat in Irak, aldus onderzoek van NRC. ,,Vooral het gebrek aan eigen toezicht vind ik onthutsend’’, zegt militair-historicus Christ Klep.