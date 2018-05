Enorme brand verwoest drie bedrijfspanden Twello

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) waarschuwt voor de grote hoeveelheid rook die vrijkomt. ,,Heeft u last van de rook, sluit dan deuren en ramen en zet de afzuiging van de woning uit'', luidt het advies via Twitter. In de daken van de bedrijfspanden zit naar verluidt asbest.



Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Er is vooralsnog geen sprake van gewonden. Ambulancepersoneel is wel uit voorzorg aanwezig.