Enkele tientallen Nederlandse toeristen nog steeds vast op Lombok

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft iedereen die weg wil en contact heeft gezocht met de ambassade nu wel een ticket. Maar sommigen moeten nog tot vrijdag wachten voordat er plek is op een vlucht. Iedereen die dat wilde, is nu in elk geval wel weg van de Gili-eilanden in het noordoosten van Lombok. Daar was de situatie voor toeristen het ergst, omdat veel hotels ernstig beschadigd waren en de elektriciteit was uitgevallen.