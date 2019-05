Enkelbanddragers in heel Nederland preventief opgepakt wegens grote softwarestoring

De politie heeft gisteravond een onbekend aantal veroordeelden met een enkelband opgepakt na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering. Door een probleem met de software kwamen de gegevens over de enkelbanden niet goed door in de meldkamer en waren er zodoende gedetineerden buiten beeld. Hierdoor zat er in sommige gevallen ‘niks anders op’ dan de enkelbanddragers in te sluiten.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de storing een gevolg van een software-update. Inmiddels is het systeem weer operationeel en zijn alle enkelbanddragers weer in beeld. ,,Er wordt hard gewerkt om het systeem weer 100 procent stabiel te krijgen.” De justitiabelen die preventief zijn ingesloten, zitten nog vast.

Nadat de storing bekend werd, is direct actie ondernomen. ,,Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten”, reageert het ministerie. Om hoeveel enkelbanddragers het gaat, en waar zij voor veroordeeld zijn, wordt niet bekend gemaakt. Volgens bronnen zou het onder meer gaan om enkele terreurverdachten.

De betreffende enkelbanddragers die gisteravond en vannacht zijn opgehaald door de politie kregen bij hun aanhouding een brief van het ministerie, het OM, de politie en reclassering. In deze brief staat onder meer te lezen dat er gezien de omstandigheden ‘geen andere mogelijkheid is dan u nu op te halen’. ,,Tot onze spijt wordt u opgehaald door de politie om de nacht door te brengen in een penitentiaire inrichting. U heeft voor zover ons bekend de voorwaarden niet overtreden. Toch moeten we hiertoe overgaan.”

Toezicht

Gemiddeld zijn er dagelijks in Nederland ruim 700 deelnemers die een enkelband dragen. Een zogeheten justitiabele met een enkelband staat onder toezicht van de reclassering. Als iemand zijn enkelband verwijdert of in een gebied komt waar hij of zij niet mag komen, of juist een gebied verlaat waar hij binnen moet blijven, dan genereert een enkelband automatisch een melding richting de meldkamer van de provider. In deze communicatie zat gisteren een storing.