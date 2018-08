Engelandvaarders voor het laatst bijeen: 'Te oud. Het is mooi geweest'

Rudi Hemmes zit op de bank in zijn Haagse benedenwoning. Op het tafeltje naast hem staat een foto van prins Bernhard, de beschermheer van de Engelandvaarders. Hij kan zichzelf even niet uitstaan. Hoe heette dat plaatsje in Portugal nu ook alweer, waar hij en zijn jeugdvriend Bob Tusenius terechtkwamen na een levensgevaarlijke trektocht door bezet Europa en vanwaaruit ze de oversteek waagden naar Engeland? Het was het enige adres dat Hemmes altijd heeft onthouden en dat hij zo kon opdreunen. Hij peinst. En peinst. Maar hoe hard de oud-Engelandvaarder het ook probeert; zijn geheugen laat hem in de steek.



Het is, tot frustratie van Hemmes, een van de ongemakken van het ouder worden en precies de reden waarom het Genootschap Engelandvaarders vandaag voor de allerlaatste keer bij elkaar komt. Vele van de ooit 1700 verzetshelden zijn hun al ontvallen, tijdens de oversteek in de Tweede Wereldoorlog of in de jaren erna. Lang was er nog een groep van zo’n zestig Engelandvaarders die elkaar elk jaar opzocht. Alleen worden dat er de laatste jaren in rap tempo minder. De ongeveer tien Engelandvaarders die nog leven, zijn allemaal 95-plus. ,,En dan ik ben nog een van de fitste,’’ lacht Hemmes.