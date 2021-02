En wéér ging de school dicht: ‘Vroeger bestond er geen code rood, dus ging het leven gewoon door’

Coronavirus LIVE | Uitbraak in het UMCG in Groningen, proef verant­woord kroegbe­zoek ‘nog niet aan de orde’

19:57 In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Elf patiënten en negen medewerkers van een verpleegafdeling zijn positief getest. Hoe het virus het ziekenhuis binnen is gekomen, is nog niet bekend. En het is nog lang niet zeker of en wanneer er een proef komt voor verantwoord kroegbezoek. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.