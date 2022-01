En nu recht uit school de kroeg in, die tent op z'n kop!

Het was tijdens de tweede lockdown, gevoelsmatig een mensenleven geleden, dat ik een interview las met een horecagezin uit Den Bosch. De twee cafés van pa waren al maanden dicht dus die zat in de rats om de pensioenpot die in rap tempo leeg raakte. Moeder werkte al een jaar thuis, zoon Bink had welgeteld één keer in zijn leven van het uitgaansleven kunnen genieten en verveelde zich nu de dagen door. Het ging over dat saaie online onderwijs en het gemis aan leuke dingen doen met vrienden. Aan jóng zijn.



Het meest treurig zinnetje kwam echter uit de mond van zus Madelief. Haar dagelijkse hoogtepunt was namelijk naar het Kruidvat gaan, met de Jumbo en de slijter om de hoek de enige winkel die destijds open was. Wat een armoe. Je bent jong en je wilt wat. Maar dat is toch níet mascara’s kijken in het Kruidvat, sowieso al niet de meest sfeervolle winkel van het land.