En de winnaar van de AD Knock-Out Quiz is...

Maar wie heeft de vijfdaagse all-inclusive wintersportvakantie, mede mogelijk gemaakt door Skichalets.nl, gewonnen? Het antwoord is: Yosha Wijngaarden!



De 30-jarige deelneemster uit Rotterdam is er dolgelukkig mee. ,,Ik ben vorig jaar bevallen van een zoontje, toen zijn we niet op wintersport geweest. Dus de prijs komt goed van pas. We zijn fanatieke wintersporters, vóór de geboorte van Elias gingen we wel vijf keer per jaar."



De quiz uitspelen vond ze nog knap lastig. ,,Bijvoorbeeld de vraag op welke verdieping de dader van de schietpartij in Las Vegas zich schuilhield. De 32ste, 33ste of 34ste verdieping. Die wisten we aanvankelijk niet", vertelt ze over de quiz waarbij je 52 aaneengesloten vragen juist moest beantwoorden.