En dan valt er een man door het dakraam van Esther: ‘Alles zat onder het bloed’

LIVE | Onderne­mers­or­ga­ni­sa­ties: nieuwe maatrege­len pijnlijk maar nodig

21:46 Het kabinet grijpt hard in om de snelle groei van het aantal coronabesmettingen te stoppen. Vanaf dinsdagavond 18.00 uur wordt het leven in heel Nederland voor drie weken verder aan banden gelegd, kondigde premier Mark Rutte aan. De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad staan vierkant achter de landelijke maatregelen. Ziekenhuizen moeten dit weekend al reguliere zorg afschalen, meldt Ernst Kuipers. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.