En dan sterft het baasje, wat nu?

Af en toe zien we het pootje van Droef of Minoes op een rouwkaart staan. Hoe gaan huisdieren om met een sterfgeval in het gezin? En hoe nabestaanden met het dier?

Dit artikel is onderdeel van een uitvaartspecial die op 2 november bij de krant zit. Alle artikelen vind je hier.

Welke dierenliefhebber kent de kaskraker Hachi niet? In deze film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, begeleidt de Japanse hond Hachiko zijn baasje iedere ochtend naar het station. In de middag wacht Hachi hem op om weer samen naar huis te gaan. Op een dag keert het baasje niet terug: hij overlijdt tijdens zijn werk aan een hartverlamming. Hachiko rouwt op zijn manier: de Japanse akita − zo heet het ras − keert iedere dag terug naar het station. Daar wacht hij negen jaar lang op dezelfde plek op zijn baas, die echter nooit meer de deuren de stationsdeuren zal passeren.

Rouwende huisdieren

,,Dat is een uitzonderlijk geval, maar wel met een kern van waarheid’’, vertelt doctor Nienke Endenburg. Zij is docent aan de Universiteit Utrecht, onder andere in de relaties tussen mens en dier. Volgens haar is nooit onderzoek gedaan naar de effecten van het overlijden van een baasje op het huisdier. ,,Wel naar sterfgevallen bij chimpansees en olifanten. Daaruit bleek dat die wel degelijk rouwen. En als dat voor deze dieren geldt en voor ons als mensen, dan kun je ervan uitgaan dat alle sociaal levende zoogdieren hiermee te maken hebben.’’

‘Joepie sprong de hele tijd op Pieter’ Wat doen we met Joepie? De 2,5 jarige hond van de buurman van Debbie Gevers (46) zat opeens in een stil huis. Peter Köln uit Schijndel overleed op zijn 76ste aan een hartinfarct, terwijl hij ook corona had. ,,Hij was maar alleen, had verder geen familie. Dan zit je opeens met die hond.’’ Niemand wilde Joepie, een Boomerhondje. In die tijd leefde nog onwetendheid over de besmettelijkheid van dieren. ,,Het was zo zielig. Joepie was onrustig. Sprong de hele tijd op Peter, toen die nog niet was opgehaald na zijn overlijden. Die twee hadden ook zo’n sterke band: Joepie was Peters kind.’’ Uiteindelijk mocht Debbie Joepie ook naar de stichting Laat uw huisdier na brengen. Die vond vervolgens een nieuw plekje voor Joepie, bij Marleen van Schijndel (foto boven) in Vlijmen. ,,Dat was zeker een opluchting: een hond is net zo’n zorg als een kind.’’

In de praktijk merkt zij dat ook. ,,Dieren kunnen een aantal weken tot maanden depressieve klachten hebben. Denk aan verminderde eetlust, meer slapen, dingen niet meer leuk vinden waar ze voor het overlijden van genoten. Een hond die niet meer achter een balletje aan rent of een kat die stopt met insecten vangen.’’ Hoe lang en intens de rouwperiode is hangt van verschillende factoren af. ,,Hoe de band was tussen de baas en het huisdier, bijvoorbeeld. Maar zo lang als in de film Hachi duurt het niet.’’

Laten snuffelen

Ze adviseert nabestaanden om het huisdier even aan het dode baasje te laten snuffelen. ,,Dan weten ze in ieder geval dat ze overleden zijn. Anders gaan ze misschien zoeken. Ik weet niet of een huisdier echt iets heeft aan het bijwonen van een uitvaart. Volgens mij is dat vooral voor mensen fijn en doet het voor een dier niet zo veel.’’

Endenburg vindt het belangrijk dat het huisdier vervolgens goed terechtkomt. De structuur waar het beestje aan gewend was, is verstoord. ,,Ze hebben een plek nodig met mensen die goed voor hen zorgen en de ruimte geven om te rouwen. Laat het dier met rust als het even geen aandacht wil. Of geef het juist een extra uitlaat- of borstelbeurt. Als het even wat minder eet, dan is dat maar zo. Een hond of kat op gezond gewicht kan dat best even hebben. Je kunt ze altijd proberen te verleiden met iets extra lekkers.’’

Huisdieren hebben dus zelf niet per se baat bij de uitvaart, denkt Endenburg. Toch komen ze steeds vaker mee naar het afscheid, merkt de uitvaartbranche. Dat past in de trend van persoonlijkere plechtigheden. Een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden was de hond Esco, afgelopen zomer. De Capelse deejay Wisam Al Abassi (37) werd neergeschoten tijdens het uitlaten van Esco. De chowchow week niet van de zijde van zijn getroffen baasje en gromde zelfs naar de hulpdiensten. Bij het afscheid van de overledene liep Esco voor de rouwstoet uit.

‘Niemand wilde Sieske uit angst voor besmetting’ Anouschka Gijsbers-de Wert (46) maakte van dichtbij mee hoe een huisdier geraakt wordt door het overlijden van het baasje. ,,mijn vader Jan was een grote dierenvriend. in zijn tuin stond een hok voor zwerfkatten uit de buurt, zodat die in de winter niet bevroren. Zijn twee poezen Sieske (2 jaar oud) en de oudere Maya waren alles voor hem. Iedere avond lagen ze met elkaar op de bank. Sieske in zijn nek, kroelend en spinnend.’’ Jan overleed in het voorjaar van 2020 aan corona. Hij had niks geregeld voor de katten na zijn dood, juist omdat hij kerngezond was voor corona hem trof. ,,Ik ben rond gaan bellen. Voor de oudste had ik al snel een plek gevonden op de boerderij waar ze vandaan kwam. Maar niemand wilde Sieske hebben, uit angst voor besmetting.’’ Volledig scherm Els Adams met poes Sieske © Koen Verheijden Uiteindelijk kwam ze uit bij Els Adams (59, foto) van de stichting Laat uw huisdier na. ,,ik belde Els huilend op en mocht Sieske brengen.’’ Het vangen van de poes was niet makkelijk. ,,Die was helemaal van slag. Normaal is het een heel aanhankelijke poes, die naar je toe komt, om je benen heen loopt, kopjes geeft, miauwt en spint. Nu zat ze in een hoek, wilde niks, at niet en was alleen maar aan het blazen als je in de buurt kwam. Het waren vreselijke weken.”

Paard op de uitvaart

DELA geeft aan dat huisdieren meer dan welkom zijn bij de afscheidsplechtigheid. Ook andere dieren: zo was in Uden in 2020 een paard aanwezig in een uitvaartcentrum. Wilco Leukenhaus van de gelijknamige Monuta-vestiging in Deventer merkt ook dat de rol van huisdieren steeds groter wordt bij het afscheid. ,,Ik doe dit werk nu twintig jaar en je ziet een steeds persoonlijker uitvaart en ook meer ruimte voor dieren.’’

Hij heeft meerdere ervaringen: ,,Ik heb in mijn centrum kamers die 24 uur toegankelijk zijn voor nabestaanden. Je ziet dat mensen er weleens dieren mee naartoe nemen. Zo lag hier een man, die een herdershond had gehad. Die hond kwam iedere dag, rende gelijk naar de opbaarkamer en ging naast de kist liggen. Niet alleen honden of poezen, ook een vissenkom of kanariekooi is welkom. De familie neemt afscheid, maar het huisdier ook.’’

Ook tijdens de uitvaart zelf is er vaker ruimte voor de viervoeter. ,,Het wordt normaal dat een hond dan vooraan bij de kist of bij de familie ligt.’’

Laat uw huisdier na

Maar wat na dit afscheid? Niet alle overledenen hebben familie of vrienden die het huisdier kunnen of willen overnemen. Steeds meer mensen weten dan Els Adams in het Brabantse Nispen te vinden. Adams runt sinds 2019 de stichting Laat uw huisdier na. Ze zag dat nabestaanden omhoog zaten met de dieren. Waar moesten ze heen met Droef of Minoes? Adams kreeg telefoontjes uit heel het land. ,,Het ging zelfs zover dat ze een gezond hondje wilden laten inslapen’’, zegt ze. ,,Dat gaan we niet doen, zei ik en ik heb het hondje hierheen gehaald.’’

In een mum van tijd wist iedereen de stichting te vinden, die Adams vanuit haar huis met een groot buitenverblijf runt. Corona leverde de stichting nog eens extra huisdieren op. Op het moment dat we haar spreken, heeft ze 72 katten en 24 honden rondlopen.

Adams merkt dat de dieren die bij haar komen bijna allemaal verdrietig zijn. ,,Alles is anders. Ze begrijpen de situatie niet, hun baasje lag opeens ziek in bed of was al langere tijd ziek. Dat heeft een emotionele impact op zo’n dier. Ze zijn zelden direct vrij en blij als ze hier aankomen. Ik hoop maar dat hun soortgenoten vertellen dat het bij mij best oké is. Verder probeer ik leuke dingen met ze te doen, naar het strand of bos gaan bijvoorbeeld.’’

‘Ik wist dat ik iets moest regelen’' De 60-jarige Hans Neuteboom uit Zoetermeer heeft alles vast laten leggen voor zijn Kooikerhondje Thijs. ,,Ik ben alleenstaand, deed de hond altijd naar mijn ouders als ik ging werken. Alleen is mijn vader net overleden en mijn moeder is 86. Ik wist dat ik iets moest gaan regelen, om te voorkomen dat Thijs na mijn dood op Marktplaats of in het asiel belandt.’’ Volledig scherm Hans Neuteboom samen met hond Thijs. © Koen Verheijden Neuteboom heeft laten vastleggen dat Thijs naar de stichting Laat uw huisdier na van Els Adams gaat. ,,Daar heb ik alvast een fors bedrag voor opzijgezet, zodat alle kosten zijn gedekt. Het geeft me rust dat ik weet dat Thijs ook na mijn dood een topleven tegemoet gaat.’’

Een nieuwe plek

De stichting krijgt vooral veel dieren waaraan iets mankeert. ,,Als er niks mis is met de hond of kat, is er altijd wel iemand die hem of haar wil hebben. Maar zodra hartproblemen of andere medische kosten spelen, wordt het lastiger.’’

Adams probeert voor de dieren een nieuwe plek te vinden, maar dat lukt niet altijd. In dat geval houdt zij ze in Nispen. ,,Dit is een betere plek voor ze dan het asiel, waar ze geen zorg op maat krijgen.’’

Adams raadt mensen hoe dan ook aan: regel iets voor je huisdier voor na jouw overlijden. Zo kunnen eigenaren bij leven al afspraken maken met de stichting voor de opvang van hun harige vriendje.

Wie erft de naaktkat?

Mensen kunnen huisdieren ook opnemen in hun testament, vertelt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. Zij schreef er zelfs een boek over met de fraaie titel Wie erft de naaktkat?

,,Mensen staan niet genoeg stil bij de mogelijkheid dat het huisdier het baasje overleeft. Ook je huisdier maakt deel uit van je erfenis. Als jij overlijdt, zitten je nabestaanden opeens met een dier in de woning. Het is voor hen heel lastig te beslissen wat het beste is voor jouw huisdier. Alleen al als jij op papier hebt gezet wat de gebruiksaanwijzing van het huisdier is en wat je het beste tweede thuis vindt, help je de nabestaanden enorm. Zo voorkom je dat jouw vriendje in het asiel belandt.’’

