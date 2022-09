Emotionele reacties na doorbraak in zaak dode baby Sem: ‘Ik sta er nog van te shaken’

Alma, ze wil niet met haar achternaam genoemd worden, ging de bewuste zondagmiddag in 2006 zelf poolshoogte nemen, nadat haar kinderen (toen 14, 13 en 7 jaar) thuis kwamen met het verhaal een pop te hebben gevonden in het ijs van de bevroren Kapperskolk.



De familie was die middag op bezoek bij oma die in de wijk woonde. Het bleek geen pop maar het lijkje van een baby, dat negen dagen daarvoor was overleden maar wel kort had geleefd.