Emotionele boer Gert S. na verwoestende boerderij-branden: ‘Zou hier iemand anders voor moeten zitten’

Zeven keer was er brand bij boer Gert en dat kostte hem miljoenen, maar welke rol speelde hij zelf?

Boer Gert lijkt een gelukkig leven te leiden: getrouwd, twee jonge kinderen en een groeiend bedrijf in Werkhoven. Totdat in de nacht van 25 oktober 2018 brand uitbreekt. Dat is het begin van een serie mysterieuze branden, waarvoor Gert zélf gearresteerd wordt. Komende week staat hij voor de rechter. Dan moet duidelijk worden wie Gert is: gelukkig familieman óf een ondernemer die in een financieel moeras belandde en geen uitweg meer zag?

28 november