Emoties en medeleven na ongelooflijk drama op A12

Uit het leven gerukt

‘Het zijn onze neven’, zal later een aantal jonge mannen zeggen om de opgelopen emoties te verklaren. Drie jonge leden uit één familie, twee broers Yunus (16) en Mohammed (21) en neef Emre (18), die in luttele seconden van het fatale auto ongeluk uit het leven zijn gerukt. Samen met hun 26-jarige aanstaande zwager Joey uit Rotterdam. Het ritje waarin ze in de nacht van dinsdag op woensdag omkwamen op de A12 bij Den Haag had alles te maken met dat aanstaande huwelijk. De festiviteiten voor het huwelijk dat voor dit weekeinde stond gepland waren eigenlijk al in volle gang.

Op netvlies gebrand

,,Dinsdagavond was het hennafeest”, vertelt Tahsin Cetinkaya die zich als voorzitter van de culturele stichting en gemeenteraadslid voor Islam Democraten in de Haagse gemeenteraad heeft opgeworpen als spil in de opvang van de zwaar getroffen familie. ,,Zo’n hennafeest is voor de bruid en haar vrouwelijke familieleden. Maar de bruidegom loopt op zo’n feest ook in en uit.” Ook Joey. Met twee van zijn aanstaande zwagers die in Zoetermeer wonen, ging het met de auto op en neer naar Zoetermeer vanuit het hennafeest dat in Den Haag werd gegeven.



Wat er in de fatale autorit op de A12 richting Den Haag even na één uur is gebeurd, is niet duidelijk. Het enige beeld dat op ieders netvlies staat gebrand zijn foto’s van de verwrongen auto die op z’n kant tussen vangrail en geluidsscherm ligt. De vader van de broers en een oom, die als eerste het onvoorstelbare telefoontje kregen over het dodelijke ongeluk, zagen het echter wel met eigen ogen. ,,We zijn meteen naar de ongeluksplaats gereden”, vertelt de oom en grijpt overmand door verdriet naar zijn gezicht.



